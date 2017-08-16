黃子佼征戰廣播金鐘主持人獎 Gigi謝吳建恆照顧「賤內」

第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會，吳建恆（左）、Gigi林如琦。（記者胡舜翔攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕第52屆廣播金鐘入圍名單今揭曉，黃子佼憑飛碟《哥哥妹妹有意思之哥哥露兩點》入圍流行音樂主持人獎，將和馬世芳、袁永興、丹尼、邵大倫等人共搶寶座；同時他配音的印表機耗材廣告也入圍商品類廣告獎；而最佳貢獻獎則頒給有「民歌教母」之稱的陶曉清。

黃子佼。（資料照，記者胡舜翔攝）

今記者會上，開場由I-WANT星勢力演出「擁抱金鐘」，動人歌聲獲現場觀眾好評，終場則由MTV全球華語音樂盛典最佳電子新人鼓鼓演出，炒熱全場氣氛。飛碟電台《青春點點點》馬克、喬治、瑪麗3人再度同台，他們節目雖然停播，但3人之間的默契仍超強，他們很開心表示過去能一起撫慰過不少青少年的心。

第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會，馬克（左起）、瑪麗、喬治。（記者胡舜翔攝）

吳建恆、Gigi林如琦今發表「社會關懷節目」入圍名單，吳建恆開玩笑說，希望在未來自己年紀大時，變成孤獨老人，Gigi和老公史丹利能多照顧一下，他們還相約位來能住同一社區。而史丹利節目停播，吳建恆每周都找史丹利來自己節目，擔任特別來賓，讓Gigi立刻感激的說：「謝謝照顧『賤內』，因為上這節目竟變成史丹利的固定收入之一。」笑翻全場。

第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會，鼓鼓。（記者胡舜翔攝）

而獲得最佳貢獻的陶曉清是70年代民歌運動重要推手，在中廣創立青春網，也是第一個讓歌手當DJ的先驅。當年周華健、庾澄慶的DJ處男秀，都獻給青春網。而她前幾年罹患乳癌，後來挺過化療恢復健康，去年出版書籍《那些在青春網的日子》描述當年廣播生涯，並擔任民歌紀錄片《四十年》監製，與導演侯季然同赴東京影展參展。她也是音樂人馬世芳的母親，如今母子倆一人奪下最佳貢獻獎，一人入圍流行音樂主持人獎，相當風光，頒獎典禮將於9月23日於國父紀念館舉辦。

第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會，I-WANT星勢力。（記者胡舜翔攝） 第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會，小樹（左）、雯雯。（記者胡舜翔攝） 陶曉清。（資料照，記者陳奕全攝）

第52屆廣播金鐘入圍名單（部分）

流行音樂節目獎

Bravo爵色漫舞（財團法人台北勞工教育電台基金會）

阿卡人聲（國立教育廣播電臺）

音樂五四三（台灣全民廣播電台）

唸歌時代（臺北廣播電臺）

電音新浪潮（國立教育廣播電臺）

流行音樂節目主持人獎

丹尼【呂理傑】／音樂123（台北流行廣播股份有限公司）

邵大倫／寶島真無閒（寶島新聲廣播電台股份有限公司）

袁永興／拍律遊樂園（國立教育廣播電臺）

馬世芳／音樂五四三（台灣全民廣播電台股份有限公司）

黃子佼／哥哥妹妹有意思之哥哥露兩點（飛碟廣播股份有限公司）

非流行音樂節目獎

何方音樂部落格（參賽單位：復興廣播電台）

馬利音樂沙龍（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

笛思林夢想之樹（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

傾聽音樂（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

蒙德里安調色盤（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

非流行音樂節目主持人獎

何方／何方音樂部落格（復興廣播電臺）

呂岱衛／蒙德里安調色盤（好家庭廣播股份有限公司）

咖啡貓【楊盈箴】／傾聽音樂（財團法人佳音廣播電台）

林姿瑩／笛思林夢想之樹（竹科廣播股份有限公司）

賴家慶／阿卡佩拉（財團法人台北勞工教育電台基金會）

綜合節目獎

用心過生活（參賽單位：台北流行廣播電台）

自然有意思（參賽單位：國立教育廣播電臺）

舌尖上的文學（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

幽浮sports秀（參賽單位：飛碟廣播股份有限公司）

哎YO薇呀（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

綜合節目主持人獎

林潘婷、張巍瀧／Tai Thai Family臺泰一家親（漢聲廣播電臺臺北總臺）

袁常捷／親愛的生活練習（竹科廣播股份有限公司）

黃丹尼【黃柏文】／幽浮sports秀（飛碟廣播股份有限公司）

焦糖、葳爺／飛碟大頭家（飛碟廣播股份有限公司）

楊平世、燕子【賴素燕】／自然有意思（國立教育廣播電臺）

特別貢獻奬（得主）

陶曉清女士