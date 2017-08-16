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李㼈暖男救美孫淑媚 頭破血流「拚老命」

2017/08/16 16:30

李㼈在《牡丹花開》為了拯救孫淑媚母女，而被討債集團痛毆。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕李㼈在台視八點檔《牡丹花開》所飾演的「阿水師」，向來帶給觀眾不少歡樂，不過本周他將受盡折磨，只為了拯救被綁架的孫淑媚母女，而被討債集團痛毆，打到頭破血流重摔在地。

李㼈在《牡丹花開》為了拯救孫淑媚母女，而被討債集團痛毆。（台視提供）

這場戲拍了一整天，李㼈每一下都是親自上陣紮紮實實的接觸地面，他笑稱：「50歲，拚了老命！」為了增加精彩度，他和導演討論過後特別設計讓自己看起來「更慘」，劇組也為他準備了防摔護具，不過還是有意外小插曲，李㼈表示，其中一段必須往後摔，但當時重心不穩摔到沒戴護具的側腰，他笑說：「是我失算，結果腰就痛了好幾個禮拜！」搭擋孫淑媚則是滿心佩服，她說：「㼈哥受盡凌虐而我只負責哭就好，他真的很辛苦。」

李㼈在《牡丹花開》為了拯救孫淑媚母女，而被討債集團痛毆。（台視提供）

最後討債集團暫時放人，孫淑媚雖然嘴上貼著膠布，滿臉眼淚抱著李㼈心疼表情全寫在臉上，畫面十分動人。不過拍攝當天高溫飆破37度，導演體恤孫淑媚在沒有鏡頭時，先讓她回到車上休息，但是嘴上的膠布反覆黏貼最後也讓她成了大花臉，她不好意思笑說：「因為貼了一整天皮膚有點過敏，回家發現嘴巴四周有一個長方形的印記，很像一個口罩，只好趕快冰敷不然隔天不連戲。」

李㼈在《牡丹花開》為了拯救孫淑媚母女，而被討債集團痛毆。（台視提供）

另為感謝觀眾支持，本週六（8/19）下午4點將在嘉義舉辦見面會，參加就有機會獲得限量簽名海報及精美好禮。

孫淑媚（中）在《牡丹花開》遭綁架，因嘴巴反覆黏貼膠帶導致臉過敏。（台視提供）

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