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（影音）福山雅治、河智苑再現暴力美學 吳宇森《追捕》預告登場

2017/08/16 16:03

福山雅治在《追捕》飾演具有多年查案經驗的警探。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由吳宇森執導最新作品《追捕》，將在威尼斯影展首映，電影中槍戰、飛車等硬式動作絕對吸睛，今日公佈國際版預告及海報，當中福山雅治、張涵予及河智苑都動作連場，電影在視覺及節奏上更充滿吳氏的浪漫暴力風格。

河智苑在《追捕》上演不少動作戲。（華映提供）

 《追捕》將於9月8日在威尼斯影展進行世界首映，吳宇森導演將帶著張涵予、河智苑、吳飛霞等人前往威尼斯宣傳造勢，也宣佈將於多倫多影展期間放映。

福山雅治表示，能夠參與吳宇森的電影是他期待已久的事，「知道電影將於兩大國際影展放映，我感到又高興又榮幸。我會像全球所有吳宇森的影迷一般，好好享受觀賞《追捕》的樂趣。」河智苑則說：「聽到這個消息好開心，還可以到威尼斯電影節與合作拍戲的好團隊再次相聚，真的是又興奮又期待。」

《追捕》國際版海報曝光。（華映提供）

導演吳宇森也特意拍影片向影迷打招呼，謙虛表示電影能夠於威尼斯及多倫多兩大影展參展相當榮幸，「電影以全新角度詮釋這個經典故事，希望觀眾能夠喜歡」。《追捕》結集了中、港、台、日、韓的台前幕後強勁班底，全片在日本取景，主要拍攝城市為大阪，預計於2017年底上映。

《追捕》國際版預告：

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