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愛妻臨盆倒數！郭富城轉性談寶寶 期許成為好爸爸

2017/08/16 16:32

郭富城（左）婚後個性變得比以往開朗。（資料照，香港成報提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲港星郭富城4月低調終結單身，迎娶相差22歲的合腳小模方媛，從婚前至今女方屢傳懷「城種」，但雙方皆未正面承認，近日受訪時，罕見聊及成家問題，也希望未來能當個好爸爸。

方媛下月將臨盆，日前曬出全身照，孕肚十分明顯。（翻攝自微博）郭富城近日接受媒體訪問，聊到愛妻方媛下月將臨盆，心裡是否感到緊張時，他感謝眾人的關注與體諒，過去的自己，皆以工作為主，但現在時機與經濟方面都成熟了，對於成家這個觀念，還是非常傳統，「其實只不過是你的年齡、你的天意安排你這個時間你需要成家，成為一個更有負擔的爸爸、或者說丈夫。」他認為現在這樣蠻好的，讓自己成為一個更成熟的人，也期許自己未來當一個好丈夫、好爸爸。

郭富城（左）4月低調迎娶合腳小模方媛（右）。（資料照，香港成報提供）對於家人，郭富城態度一轉低調，「家事都是留在家裡，跟我的家人去分享，其他事情，大家了解和支持就好了」，他覺得婚後除了多了責任感，也認為個性變得比以前更開朗，「這種開朗是屬於沒有包袱，因為大家看到我是一個很穩定、很成熟的人，現在是很努力去維護、保護家人，另一方面繼續更努力在工作上。」

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