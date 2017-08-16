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首頁 > 婉君推

雙胞胎佩佩卸貨 胖25公斤嘆「生完肚子仍大」

2017/08/16 16:12

佩佩與姊姊被稱為「最美雙胞胎」。（翻攝自佩佩臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕雙胞胎「依依」與「佩佩」被稱為「最美雙胞胎」，其中妹妹佩佩本月11日順利生下重達3400公克的女娃，而姊姊依依則是3月時生下雙胞胎，家中頓時熱鬧不少，但不同於依依生完孩子後迅速瘦身，佩佩卸貨後肚子仍非常大。佩佩11日順利產下女兒。（翻攝自佩佩臉書）

據《蘋果日報》報導，佩佩表示女兒是自己跟老公的綜合體，帶有雙眼皮的圓眼像老公，尖尖的下巴則像她，雖然孩子平安誕生，但佩佩壓力依舊很大，因為姊姊依依產前和她一樣從47公斤胖到47公斤，去除胎兒重量，足足胖了25公斤，依依生完孩子三個月後身材迅速恢復，自己的肚子仍相當大，就像沒生一樣，讓她決心要以姐姐為目標，恢復到過去纖細的身材。

佩佩懷孕胖了25公斤，卸貨後肚子仍一樣大。（翻攝自佩佩臉書）佩佩也在臉書開玩笑說姐姐3個月就瘦回去，是想逼死她嗎？網友們得知她生下女兒的消息，也紛紛留言恭喜，並說她的臉頰有肉一點比較好看，也有人嘴甜表示生完還是一樣漂亮，看不出來有胖這麼多，感覺懷孕只有肚子變大而已。

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