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首頁 > 婉君推

王瞳親到無法自拔 自爆親密戲都自己加

2017/08/16 15:18

王瞳穿冬衣拍戲，自爆消暑法寶一條根。（民視提供）〔記者洪素津／台北報導〕王瞳在民視《幸福來了》造型百變，但感情路卻是跌跌撞撞，王建復的戀情受到許多阻礙，王建復還因故入獄，迫使兩人分開七年，王瞳表示在劇中體驗到失戀的痛苦讓她印象深刻，連導演喊卡後仍淚流不止，直喊「心好痛！」，而兩人有著演戲的好交情，王瞳還自爆之前看到粉紅泡泡的親吻戲，都是他們協議好自己加的，有一次還親到導演喊說「我不知道沒喊卡你們還要親多久！」笑翻全場。

王瞳穿旗袍拍戲。（民視提供）這次王瞳為戲穿旗袍，讓她直呼超喜歡復古造型的自己，也讓王瞳回想在《阿不拉的三個女人》中也嘗試許多旗袍的造型，但一年後再次穿起旗袍，讓她試裝就忍不住唱起歌來！一旁王建復直說「還好妳現在唱歌進步很多！不然大家都要離場了」，讓王瞳忍不住出手K他。

近期劇中演員都頂著高溫出《幸福來了》外景，還要把冬天大衣外套穿上身，但大家都不喊苦，紛紛拿出降溫法寶，除了必須自備電風扇以外，王瞳還在現場擦起一條根，讓身體降溫，笑說這是她自己發明的消暑法寶，如果大家很熱可以這樣做！王瞳自爆自己加親密戲。（民視提供）

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