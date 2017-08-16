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首頁 > 婉君推

咘咘2歲生日 梧桐妹暖心告白「姊姊永遠在身邊」

2017/08/16 15:24

梧桐妹（右）對於妹妹咘咘疼愛有加。（翻攝自梧桐妹IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人賈靜雯與修杰楷所生的女兒「咘咘」擁有一雙超萌大眼，在網路上擁有超高人氣，被稱為「最小網紅」，日前咘咘歡度兩歲生日，爸爸媽媽為她舉辦生日會，並PO文祝福寶貝女兒，而姊姊「梧桐妹」也在IG發文，對妹妹的喜愛表露無遺。

梧桐妹對咘咘告白「永遠愛妳」。（翻攝自梧桐妹IG）梧桐妹在IG貼出一家人在咘咘生日會上的照片，並說：「咘咘，姊姊永遠都會愛妳，無論發生了什麼事，姊姊永遠都會站在妳身邊。」最後更暖心表示「I love you 4ever（我永遠愛妳） 」，雖然只有短短幾句話，但可以看出她對妹妹十分的疼愛，過去她也曾多次PO出與咘咘的合照，看得出來梧桐妹是個相當稱職的好姊姊。

賈靜雯（左）與孩子們的感情很好。（翻攝自賈靜雯臉書）網友們看到梧桐妹對咘咘說的話，大呼「超感動，姊姊超疼愛妹妹」、「有妳這個姊姊真好，咘咘好幸福喔」，但也有人發現梧桐妹所PO出的照片中，只有修杰楷、賈靜雯、咘咘及小妹妹Bo妞的照片，紛紛敲碗想看梧桐妹與咘咘的合照。

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