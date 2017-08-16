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（影音）林志穎還想生！ Kimi顧雙胞胎竟讓弟弟互毆

2017/08/16 15:05

林志穎開心秀婚戒。（記者陳逸寬攝）〔記者盧家豪／台北報導〕「不老男神」林志穎和老婆陳若儀結婚7年，婚後生下大兒子Kimi和雙胞胎兒子Jenson、Kyson。林志穎今出席品牌手錶活動，侃侃而談爸爸經，至於會不會想要再生一個女兒，他秒回「當然有這個希望」，而且老婆也OK，但就順其自然。

林志穎今一身帥氣西裝登場，被問到帶小孩心得，他坦言「3個都是兒子，皮的話一定是很皮的，從小我家就是4個男生1個女生。」早就做好心理準備。

林志穎出席卡地亞腕錶展記者會。（記者陳逸寬攝）但林志穎就讚大兒子Kimi是好哥哥，他說，小時候都是他念故事書給Kimi、抱著Kimi溜滑梯，現在反而是Kimi陪著兩個弟弟做這些事，幫他分攤工作。

當兩個雙胞胎偶爾為搶東西爭執，Kimi還會居中「協調」，林志穎轉述兒子的童言童語，「他們吵架都我都會當在中間」，林志穎又問擋著幹嘛？Kimi竟回「讓他們打阿」，搞得林志穎哭笑不得。

中國親子實境秀《爸爸去哪兒》即將推出新集數，被問到會不會想帶著孩子復出，林志穎斬釘截鐵表示「沒有打算」，不過近期有音樂方面的計畫，但就還在需要保密階段。

林志穎（左）曾帶大兒子Kimi參加《爸爸去哪兒》，凍齡的帥氣外貌受女性粉絲歡迎，良好的教育方式也備受稱讚，一舉一動受到矚目。（翻攝自微博）

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