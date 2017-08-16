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（影音）莫文蔚內褲外穿 緊拴洋尪「他很爽」

2017/08/16 15:10

〔記者蔡琛儀／台北報導〕莫文蔚將在18日推出全新單曲《I Do》，今年她和德籍老公Johannes認識滿30年，她笑說也想藉著這首歌曲來分享她對愛情、緣分、初戀的心情。她今天也穿上一件有小心機的牛仔褲，屁股上有個會變色的比基尼褲圖案，看起來相當性感，她說平常就愛內衣外穿style，不怕老公擔心？她笑說：「他應該會覺得很爽吧，老婆那麼sexy。」

莫文蔚比基尼褲耍性感。（記者潘少棠攝）

莫文蔚和老公結婚6年，目前定居倫敦，她說早已沒有生小孩計畫，「時間對我們來說太珍貴，有時間的話都希望是兩人世界，不要再有別的複雜的事情。」她也透露每次回倫敦時，老公都會在家準備好一束花等她，「其實也不用，太土了，但我常笑他，『你居然沒送花求婚』，他就覺得很內疚，每次回家都會準備好一束花。」

莫文蔚舉行新單曲記者會。（記者潘少棠攝）

莫文蔚愛吃，Johannes愛煮，兩人剛好互補，她直誇老公的義大利麵很好吃，時不時甜笑，即使結婚6年，仍渾身散發出濃濃的幸福感。她也計畫夫妻倆第一次認識紀念日時，也就是9月第一周，在倫敦舉辦百人趴，邀請各地的朋友一起慶祝彼此的友誼。

莫文蔚結婚6年夫妻甜蜜依舊。（記者潘少棠攝）

莫文蔚預計明年推出新專輯和巡演，屆時想必又要和老公聚少離多，她笑說希望屆時能幫老公安插廚師或是按摩師工作，讓兩人能夠常常年在一起，不過她也透露夫妻維持甜蜜的秘訣，正是「小別勝新婚」。

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