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無懼中國封殺！爭議片《十年》催生台灣版

2017/08/16 15:19

《十年台灣》由多位台灣新導演一同用影像講述當代故事，甫獲得台北電影獎最佳導演的呂柏勳也剛完成拍攝。（佳映提供）〔記者許世穎／綜合報導〕轟動華人影壇的爭議片《十年》，前年在第35屆香港電影金像獎無懼中國封殺，破天荒奪得最佳電影，引發熱烈的迴響。「十年電影工作室」將推出《十年》國際版，分別為《十年台灣》、《十年日本》與《十年泰國》，集結各地中生代與新生代的電影創作者，以他們獨特的眼光，投射於自身城市的未來。

《十年》國際版監製蔡廉明談及緣起時表示，《十年》巡迴多個國際電影節將近一年，嘗試與各地的觀眾接觸、溝通，帶給他們不同的省思，「我們也思索《十年》概念的延伸性。《十年》國際版除了討論我們的「未來」，同時也希望能激起一股「覺醒」的力量」。共同監製伍嘉良也也說明國際視野：「我希望《十年》精神能擴展至國際版，讓不同國籍、膚色與文化的人，能互相對話，反思未來。」

呂柏勳參與《十年台灣》的《路半》劇照。（佳映提供）《十年》國際版維持《十年》的樣板，集合當地最具代表性的導演來拍攝「十年後的國家樣貌」，當中《十年台灣》由劉嘉明擔任監製，5位導演為鄒隆娜、廖克發、呂柏勳、謝沛如和勒嘎舒米。呂柏勳今年以短片之姿奪得台北電影獎最佳導演，鄒隆娜憑《阿尼》入圍2015年坎城影展，廖克發今年憑《波羅蜜的愛》企劃入選坎城創作工作坊，謝沛如是2016年柏林編劇新銳營的學員，勒嘎舒米曾執導《太陽的孩子》。

至於《十年泰國》則由首位奪得坎城影展金棕櫚獎的國際大導演阿比查邦領軍其他四位導演，《十年日本》團隊則將於今年的釜山影展公佈。《十年台灣》預計將在2018年上映。

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