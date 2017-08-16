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首頁 > 婉君推

港獨《十年》驚豔世人 台灣版引注目

2017/08/16 14:36

「十年電影工作室」仍舊馬不停蹄地推出《十年》國際版。（佳映提供）〔記者賀靜賢／台北報導〕明確表達港獨立場的《十年》於2016年第三十五屆香港電影金像獎奪得最佳電影，引發熱烈迴響與爭議。「十年電影工作室」仍舊馬不停蹄地推出《十年》國際版，分別為《十年台灣》、《十年日本》與《十年泰國》，集結各地中生代與新生代的電影創作者，以他們獨特的眼光，投射於自身城市的未來。

「《十年》巡迴多個國際電影節將近一年，我們嘗試與各地的觀眾接觸、溝通，帶給他們不同的省思，也思索《十年》概念的延伸性。《十年》國際版除了討論我們的「未來」，同時也希望能激起一股「覺醒」的力量。」《十年》和《十年》國際版的監製蔡廉明談及《十年》國際版的緣起。

《十年》曾於2016年第35屆香港電影金像獎破天荒奪得最佳電影。（佳映提供）共同監製伍嘉良導演進一步說明《十年》的國際視野，「《十年》概念雖依附著當代香港社會脈動，而談及的價值觀卻是普世的，一切終究回歸到人身上。我希望《十年》精神能擴展至國際版，讓不同國籍、膚色與文化的人，能互相對話，反思未來。」《十年》國際版。（佳映提供）

　

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