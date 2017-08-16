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首頁 > 婉君推

（影音）溫嵐蕾絲中空裝撇發福 留電話公開徵友

2017/08/16 14:21

溫嵐首度接下部落豐收祭重任。（記者陳奕全攝）〔記者洪素津／台北報導〕溫嵐（Landy）今與好姊妹羅美玲、Terry夫婦一起現身，為26日的泰雅族豐收祭宣傳造勢，溫嵐表示當天有一連串的慶祝活動，自己也準備15分鐘不間斷勁歌熱舞，而被問到先前的合約糾紛，溫嵐噤言表示「交給律師處理」，反而聊到終身大事有點興奮，還公開徵友「請撥0800...」，笑翻全場。

溫嵐出道19年來性感身材是一大看點，日前商演時被質疑身材發福，今天溫嵐身穿紫色蕾絲緊身洋秀出姣好身材，謠言不攻自破，而講道合約問題溫嵐似乎相當迂迴，僅表示交給律師處理，至於私自接下工作會不會有合約糾紛，對此溫嵐表示她工作順利照接，其他就留給法律解決。

溫嵐（中）與羅美玲為泰雅族豐收祭做宣傳。（記者陳奕全攝）溫嵐受訪時提到相當羨慕羅美玲甜蜜的一家，被問到和經紀人關係，溫嵐驚回「都是媒體報導說有緋聞男友，害她都沒有人追了」，溫嵐笑著說「目前開放中，26來參加祭典的人也可以來報名」，澄清和經紀人沒有交往過，溫嵐雖渴望交男友，但並未開出擇友條件，僅說無所求不設限，一切還是隨緣。

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