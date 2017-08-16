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首頁 > 婉君推

孔劉明奔台 撂中文「你好！台灣」搶先召喚孔太太

2017/08/16 13:20

南韓男神孔劉明天登台，今日搶先曝光倒數影片和台灣粉絲打招呼。（翻攝自YouTube）〔記者吳佩樺／台北報導〕南韓男神孔劉明天17日為了華碩ZenFone 4手機代言來台，華碩今日曝光孔劉倒數問好影片，孔劉露出燦爛笑容，用標準的中文說出「你好！台灣」，無比帥氣大力召喚台灣孔太太。

　孔劉穿著白襯衫、藍色西裝，在影片中親自和台灣粉絲打招呼，首先用中文「你好！台灣」展現男神誠意，再用韓文說「明天就是ZenFone 4上市發表的日子，讓我們準時在華碩粉絲團見面吧！真想快點見到各位！」帥氣賣萌讓人無法招架。

　孔劉明日代言活動在台北內湖壹電視攝影棚舉辦，有200名搶到門票的幸運粉絲可以進場，華碩也特地架設戶外轉播第二現場，讓無法進場的粉絲依舊可以全程觀看，明天早上10點發送號碼牌。華碩官方網站、臉書粉絲團、YouTube頻道以及Yahoo奇摩首頁亦會進行直播。

　此外，明天現場將會進行孔劉代言廣告首播，官方日前已經預告孔劉在廣告中會大談異國戀，靠手機和女主角維繫戀情，十足浪漫。

（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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