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Angelababy出浴 80萬網友搶看女神素顏

2017/08/16 14:00

Angelababy分享素顏吹頭髮影片。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕「Angelababy」楊穎外型甜美，擁有4分之1德國血統，精緻五官及小臉，讓數女性相當羨慕，昨（15日）分享吹頭髮的影片，素顏模樣與妝前毫無差別，猶如少女般的嫩肌，吸引超過80萬網友搶看，也成為熱搜榜第一名。


Angelababy擁有女神般的精緻美貌。（翻攝自微博）Angelababy分享素顏吹頭髮影片。（翻攝自微博）Angelababy近期忙於拍戲，但還是盡量維持健康的生活作息，每晚固定11點睡，昨突然在微博貼出夜晚日常，她洗完澡後，坐在梳妝檯前吹頭髮，一手拿著吹風機，一手輕撥烏黑髮絲，雖長髮被吹得些許凌亂，但還是不影響女神顏值，白皙肌膚在燈光照射下，顯得有些疲態，但膚況仍是相當水嫩，讓網友驚呼：「連素顏都很美」、「少女般的氣色，根本看不出是一個孩子的媽了」、「凌亂頭髮還是遮擋不住妳的美」、「我的素顏女神」、「美翻了！」Angelababy分享素顏吹頭髮影片。（翻攝自微博）Angelababy素顏影片，吸引80萬網友搶看 ，還登上熱搜榜冠軍。（翻攝自微博）

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