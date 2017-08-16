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首頁 > 婉君推

法國嫩模全裸露點 挺假陽具床戰雙胞胎

2017/08/16 12:53

傑瑞米何尼葉（右）和瑪林華特（左）片中有多場裸露戲。（傳影提供）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕以《美麗誘惑》援交妹一角驚豔全球電影圈的法國模特兒瑪琳華特，再續前緣與發掘她的鬼才導演歐容合作新片《雙面愛人》，她不僅在片中大膽展露性感身軀、全裸露點，更一女戰兩男，與雙胞胎兄弟有著糾纏不清的情感與肉體關係，而該片床戲尺度大，瑪琳華特還戴上假陽具，攻陷男友後庭，激發女性前所未有的慾望體驗。

瑪琳華特片中飾演的角色，陰錯陽差先後與性格迥異的雙胞胎兄弟保羅和路易相遇，掀起一場愛慾交織的角力。被問到比較喜歡跟保羅還是路易對戲，瑪琳華特笑說：「兩個我都喜歡，跟個性截然不同的兩個角色對戲，也帶出了我角色的不同面貌，導演的功力以及男主角的演技，也為這部片的神秘感加了很多分。」

傑瑞米何尼葉（左）和瑪林華特（右）片中有多場裸露戲。（傳影提供）
片中挑戰情慾極限的畫面，包括3P多人激情、獸性大發性虐待、貌似「異形」性愛場面，全都赤裸呈現。面對這驚世駭俗的設定，瑪琳華特於坎城首映時被問及，拍攝時是否會緊張？她自信回道：「我非常信任導演，100%的信任，我認為這次比前一次更自在，進步更多。」

《雙面愛人》不只是關於戀人縱慾尋歡的情慾電影，還添加了驚悚元素，劇情高潮迭起、不斷翻轉，結局出乎觀眾意料之外；該片尺度大膽激情，日前送審成功過關，將於8月18日以「一刀未剪、無噴霧版」在台上映。

瑪琳華特在《雙面愛人》中，再度挑戰情慾尺度。（傳影提供）

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