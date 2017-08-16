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18000元門票白買！亞莉安娜南韓演出遲到早退挨轟

2017/08/16 12:36

亞莉安娜世界巡迴演唱中，下月即將來台。（翻攝自亞莉安娜IG）〔記者盧家豪／綜合報導〕小天后亞莉安娜擺脫英國曼徹斯特陰霾後，繼續全球巡迴中，下月即將來台開唱，昨天她人在南韓演出，但就被爆整趟行程「晚去早回」，令購買了台幣要價18000元門票的VIP，原訂的彩排和說好的見面會全撲空；此外，普通觀眾也「受災」，原訂當地晚間8點開始的表演，亞莉安娜卻足足遲到40多分鐘，最後演唱會還提早10分鐘結束，令大批歌迷感到失望。

亞莉安娜世界巡迴演唱會目前來到亞洲，日前結束日本場後去到南韓，據外媒報導，當天晚上8點演出，她飛機下午5點才落地，只因「不想被記者和粉絲拍照」，導致演唱會彩排、小型見面會都取消，甚至沒有任何補償方案。

亞莉安娜南韓場演出姍姍來遲，取消粉絲見面會等活動之時原來忙著發文。（翻攝自亞莉安娜IG）有粉絲認為，亞莉安娜在11日的日本演唱會結束後，明明有充足時間能夠提前到南韓作準備，卻一直拖到當天才出發；還被發現原訂彩排時間，亞莉安娜竟在IG上傳廁所唱歌短片，遭酸「是在廁所彩排？」、「專程來領錢的？」

當晚亞莉安娜演出近1.5小時，與台下互動不多，開場簡單寒暄幾句後就全神專注在表演上，活動一結束便匆匆搭機離開，整趟南韓行約7小時就搞定。

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