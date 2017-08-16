曾之喬搞出人命？性感泡水驚露「小肚肚」！
2017/08/16 13:00
曾之喬近日常為新戲奔波。（資料照，記者王文麟攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕「喬喬」曾之喬近日忙著宣傳新戲《稍息立正我愛你》，好不容易抽空回新竹老家放鬆，難得大尺度PO出比基尼正面照，讓粉絲直呼「太犯規」。
曾之喬15日在臉書PO出一張比基尼照，照片中她身穿比基尼，露出大半胸前景色，寶藍色的泳衣讓原本白皙的皮膚看起來更加雪白，她罕見穿著泳衣還以正面示人，吸引不少粉絲關注，並留言大讚「太犯規了這張！」、「流鼻血了」，不過在泡水的錯覺下，照片中她的小蠻腰看起來頗渾圓，因此也有網友表示「差點誤以為搞出人命了」、「這張不知道為什麼看起來有點像孕婦」。曾之喬曬比基尼辣照。（翻攝自臉書）
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