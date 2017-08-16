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首頁 > 婉君推

閨密牽線甜蜜蜜 鄧紫棋新歡是關之琳前夫外孫

2017/08/16 10:21

鄧紫棋傳出新戀情。（翻攝自鄧紫棋微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕鄧紫棋日前被網友直擊在日本涉谷街頭十指緊扣一名小鮮肉，近日又被拍到與同一名男子甜蜜逛街，互動自然猶如老夫老妻。

《周刊王》報導，鄧紫棋當天穿著黑色短背心，與該男子到超市採買食材，隨後發現狗仔跟拍，便與男子分頭離開，接著鄧紫棋竟罕見主動與狗仔攀談，表示之前都在外地工作，這次回香港要好好把握時間與朋友相聚，她先是澄清該男子只是她的造型師，接著卻又說：「你們看到什麼就是什麼，其他的事我不多說啦。」似乎間接承認戀情。鄧紫棋（右）日前被拍到和造型師Mark Nagi（左）牽手遊日本。（翻攝自微博）

據港媒調查，該男子名為「Mark Ngai」出身富貴人家，是關之琳前夫王國旌的外孫，更是鄧紫棋閨密王灝兒的前男友，2人經由王灝兒介紹認識，進一步發展戀情，粉絲得知消息後，都紛紛為鄧紫棋高興，希望她能實現成為人妻的夢想。王灝兒介紹前男友Mark給鄧紫棋認識。（翻攝自王灝兒微博）

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