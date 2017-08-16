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（贈獎）不倫男星變正義使者 《東京喰種》秀猛肌打怪

2017/08/16 12:00

鈴木伸之在《東京喰種》中有不少露健美肌肉的養眼鏡頭。（采昌多媒體）〔記者羅子欣／綜合報導〕由知名同名漫畫改編的真人電影《東京喰種》，近日在日本上映獲得熱烈好評，該片由漥田正孝、蒼井優、清水富美加、大泉洋、鈴木伸之等超人氣演員共同演出，而其中高大挺拔的鈴木伸之，近期因在日劇《我可能沒那麼愛你》中和女星波瑠大搞婚外情，還洗煽情鴛鴦浴，完美身材讓不少女性觀眾流口水，人氣大漲，這次接演《東京喰種》也沒浪費好身材，不時有大展健美肌肉的橋段。

《自由娛樂頻道》將送出《東京喰種》周邊商品。鈴木伸之飾演一名和食人怪「喰種」對抗的正義搜查官，和飾演「喰種」的漥田正孝有許多打鬥的戲碼，片中還有許多操練巨肌的場面，青筋爆露讓人看了瞠目結舌，為了演好這個角色，鈴木伸之表示，開拍前一個月他都在緊鑼密鼓加緊健身，每周進行3、4次武術訓練，笑說每次練習都流了「一公升的汗水」，另外，為了片中一場從高處墜落的戲，他也努力的克服了自己的懼高症，相當敬業，但他仍笑說：「我曾經偷偷恨過動作指導。」

該片不僅在歐美試映時獲得讚賞，在日本當地也佳評如潮，該片將在18日中午上映，而自由娛樂將送出電影《東京喰種》的周邊商品，官方授權的鏡子、毛毯及背包等，獎品十分豐富，詳情請見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。

鈴木伸之在《東京喰種》飾演一名喰種對抗的正義搜查官。（采昌多媒體）

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