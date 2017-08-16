長期遭跟蹤內心留陰影 周湯豪身後有人「很緊張」
2017/08/16 08:49
周湯豪自曝長期遭跟蹤。（資料照，記者王文麟攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕周湯豪近日剛歡度29歲，帥氣的外型讓他擁有不少粉絲，而15日他卻在臉書透露自己遭長期跟蹤的緊張心情，讓粉絲好心疼。
周湯豪在臉書表示，希望粉絲在路上巧遇他，可以直接來詢問合照或打招呼，不要偷偷摸摸的跟在他後面偷拍照，「你們這樣我會很緊張」，並透露自己已經長期被跟蹤，因此造成他內心敏感且緊張，「所以如果不是狗仔或是跟蹤狂，就千萬不要在我後面鬼鬼祟祟的因為我會分不出來喔。」讓不少粉絲留言，「好想遇到好想一起拍照」、「小心自身安全」。周湯豪臉書全文。（翻攝自臉書）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
- （圖多）華人小鮮肉第二名 周湯豪拒做靠媽族
- 周湯豪不甩八卦爆料 減肥減到雙手發抖
- 「一步錯，步步錯」 職場的十字路口怎麼走
- （影音）周湯豪被爆和網紅同遊美國 淡定回應...
- （影音X2）鬼鬼慘被網友集體開譙 周湯豪這樣說…
- 拓展事業推手 星展e貸超放心
- 帝舵天生敢為 周湯豪動心想Buy
- （影音）帥到分手自招老派 周湯豪為減重這樣做
- （影音）這樣戴錶是哪招？ 周湯豪隨心之道讓人拍拍手
- 周湯豪爆生日趴「她」坐鎮 雙飛美國IG洩戀情
- （影音）周湯豪雙重人格 還是個嚴厲控制狂
- 周湯豪帥到男女通殺 狂粉裸照搭訕
- 周湯豪29歲生日 一覺醒來大禮送上門
- （影音）周湯豪人氣爆棚 驚收到男女裸照
- （影音）周湯豪開唱練身體 放話這樣就不會穿上衣
- 周湯豪扮老唬球星 PK投籃
- 「帥到捐精」！ 周湯豪有求必應險成精主
- 家被燒求助偶像 周湯豪幫粉絲找房
- 周湯豪、歐陽娜娜7月合體 全為這件事
- 黃薇渟拍跳樓戲哭不停 心情緊張拍踩空
- （專訪）女兒首淚崩！ 苗可麗拉周湯豪神救援