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（影音）蔡明亮獻吻李康生 「很難形容我們是什麼關係」

2017/08/16 07:49

李康生（左）現身獻花，蔡明亮當場獻吻。（記者王文麟攝）〔記者許世穎／台北報導〕導演蔡明亮昨晚轉戰「歌手」身分，舉辦首場個人演唱會「聽我細訴─蔡明亮的夏日之歌」，曾被他稱為「一輩子的靈魂伴侶」的李康生也現身獻花，讓蔡導當場獻吻，還連用2次「很愛」感性告白，場面感人。

蔡明亮提及首次和觀眾互動開唱是2014年《來美術館郊遊─蔡明亮大展》，似乎開啟他愛唱歌的細胞，昨首度舉行個人演唱會，便吸引400多位粉絲到場聽他開唱，他一開場便以老歌《聽我細訴》贏得滿場掌聲，不過他笑說自己超緊張，還虧自己「我腳一直在抖，有發現嗎？」

蔡明亮（右）牽著李康生走向人群，直說要讓大家好好看看他的臉。（記者王文麟攝）蔡明亮提到自己要60歲了，一直想還有什麼可能，什麼沒做的，「唱歌是我一直以來的另一個夢，只要我想要，還是能出來當歌手。」演唱會進行一半時，李康生現身獻花，蔡導接過花後當場獻吻，更感性告白：「他不願意跟我合唱，但我很謝謝他，陪我走這麼長的路，陪我的人很多，但他最靠近我，很難形容我們是什麼關係，但就是，很愛，很愛

導演蔡明亮昨晚舉行個人首場演唱會。（記者王文麟攝）蔡導隨後更牽著李康生進入人群，要大家好好看看李康生：「我要讓你們近距離看他的臉，才知道我為什麼那麼迷戀他。現在他的病幾乎好了，我好像也該去談場戀愛了。」他演唱完最後一首歌後，除向在場粉絲道別，還笑說自己會「安可」，更說「我很怕在網路上聽到我自己的聲音，除非我出CD。」最後笑說「滿期待有那一天」。

蔡明亮演唱會影音：

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