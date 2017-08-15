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首頁 > 婉君推

玖壹壹師弟和父親吵架對幹 怒撂20人結果卻...

2017/08/15 23:18

太保演出草屯囝仔和臭屁嬰仔的MV。（混血兒提供）〔記者蔡琛儀／台北報導〕嘻哈組合「草屯囝仔」、「臭屁嬰仔」加盟混血兒娛樂成為玖壹壹師弟，新歌《放蕩不羈》MV請來大腕級演員「太保」張嘉年擔任男主角，大家聽說請到太保都相當興奮，但可惜太保只拍了一天就去香港工作，但也和他們約好下次回台灣要約出去吃飯、跑夜店趴。故事描述昔日叱吒風雲的黑社會老大，接到母親去世的消息回家奔喪，但親生女兒和他疏離，完全不理他，最後只好自己帶著媽媽的骨灰罈，將骨灰灑進大海。

草屯囝仔和臭屁嬰仔請到太保演出MV相當興奮。（混血兒提供）MV故事取材自草屯囝仔和臭屁嬰仔的故事，臭屁嬰仔的歐吉虎現在雖是東華大學法律所高材生，但也透露其實國中時曾偷改成績單結果被爸爸發現，「不爽爸爸的責罵，和問一句:『你想要當七逃人？』，當時意氣用事回爸爸說：『七逃又沒有什麼不好！』結果爸爸說:『啊不然你找你朋友來，我看你多有辦法！』」歐吉虎氣不過，立刻撂20幾個同學騎腳踏車來，「原本想說人多勢眾一定贏，沒想到爸爸請來當地的三位『角頭』，結果同學們看到『角頭』就一哄而散。」

臭屁嬰仔的立勝念書時曾在上游泳課前，被同學惡作劇藏衣服，最後全裸走回教室，反而被教官抓到記過，還因此留級；草屯囝仔的阿倉曾因玩牌輸了，只好穿女裝逛夜市，沒想到還被要求合照。雖然兩團在網路上屢被酸是「8+9」團體，但草屯囝仔和臭屁嬰仔都說：「有人攻擊表示新歌被注意，應該是值得開心的事」

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