不怕老婆森77 阿翔指名想要「她」上車

阿翔接下新節目主持棒。（衛視中文台提供）〔記者洪素津／台北報導〕衛視中文台《歌神請上車》全新第二季即將開唱，這次由康康、徐懷鈺、阿翔各開三台車並搭配不同佳賓以及頂尖的音樂老師，要在不同縣市區域尋找隱世的歌唱高手，每個月將會舉行月冠軍賽，篩選出的季冠軍們，將在一整季結束的最後一集辦總決賽，找出歌神接班人，每集也隨著三位主持人在台灣各地聆聽不一樣的音樂故事。

康康和徐懷鈺接下新節目主持棒。（衛視中文台提供）阿翔被問到最想邀請哪位歌手上車，阿翔靦腆表達：「想邀請我的偶像四葉草」被質問不怕太座吃醋？阿翔直言老婆不看電視，所以不怕，被問到最不希望誰上他的車，阿翔直接指出浩子，還搞笑的對鏡頭說：「浩子你千萬不要上我的車」。

另外康康搞笑說很久以前就知道徐懷鈺暗戀他，因為徐有一首《Call Me》裡面的歌詞一直提到「康康」（歌詞：come come），就是少了電話無法打給對方，徐懷鈺在被問到：「如果世界末日只剩阿翔跟康康兩個人，會選誰？」她也選擇康康，理由非常實際：「康康工作的年資比阿翔長，存款應該會比較多」！衛視中文台《歌神請上車》全新第二季敬請期待