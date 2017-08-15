什麼？原來打太極也是有聲音的！ JPG擊樂實驗室聽見無限創意

JPG擊樂實驗室第1、2屆團隊齊聚，熱鬧非凡。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕什麼？原來打太極也是有聲音的！那娜擊樂二重奏試圖以打太極呈現《每個動作都有一個聲音》，多次入圍台新獎的劇場導演李銘宸、作曲家邱浩源及新媒體藝術家王連晟聯手，解構生活中平凡的意象與元素，巧妙連結聽覺經驗與物品、事件、畫面、溫度、氣味間的新關係，把擊樂重新演繹為肢體、視覺與空間的藝術。

朱宗慶打擊樂團在企業協助下，去年成立了「JPG擊樂實驗室」，透過提供資金、資源串連、輔導陪伴等方式，提供35歲以下的新銳打擊樂家進行為期一年的實驗與創新，期待為打擊樂開創新視野。昨天進行第1屆成果發表，同時公布第2屆入選團隊名單。朱團藝術總監朱宗慶表示，他很高興看到這些年輕人有很多不可思議的創意，且在實驗過程裡，面對失敗並勇敢解決。

朱宗慶也強調，這個計畫不是補助，而是陪伴，在此期間觀察入選團隊的蛻變。第1屆5組跨領域的創意實驗團隊，在這近10個月的過程中，無論在尋找創新方向、主題、合作對象、場地經費等，經歷了許多碰撞與火花，飽嘗許多走不通的道路。「從最初報告時不知所云講很多話，」朱宗慶說，經過不斷試驗的歷程，「我覺得會影響他們這一輩子在創作、表演的時候，除了手上棒子的演出以外，他會有頭腦、會有視野、會有人味去表達。」

廖海廷與廖韋旭實驗新作《反作用力計畫：抵抗》。（記者凌美雪攝）

5組團隊的展演，還包括新銳擊樂家廖海廷透過影像、互動裝置、聲響跨域撞擊的《反作用力計畫：抵抗》；年輕擊樂家戴含芝、黃晉韋加上姚仲涵與葉廷皓兩位聲響、影像藝術家共製的《AS ONE》；實驗團隊陳妍臻、史孟航、黃柏元則在戲劇老師吳怡潔引導下，推翻最初要跟文學、多媒體結合的企畫，回歸音樂本身的《聲波圖物語》讓觀眾加入現場演出；《森槮sen sen -擊出自然的記憶》的蔡嫥亭、李庭妮、石至瑀，則在演出中結合特殊導電裝置，讓人能藉由身體發聲。

將於9至10月其中3個週末，進行共計21場的成果分享演出，並於年底發表影像紀錄片，展示這場跨界實驗的歷程。同時第2屆團隊也將展開長達1年半的育成陪伴計畫，第3屆開始，將每2年徵選1次。