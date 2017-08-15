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蔡明亮告白李康生「很愛很愛」 開唱吸400粉絲自豪發電機

2017/08/15 21:33

李康生出席蔡明亮演唱會。（記者王文麟攝）〔記者許世穎／台北報導〕導演蔡明亮和HTC合作的VR短片作品《家在蘭若寺》，先前確定入圍本屆威尼斯影展競賽，他今晚轉戰歌手身分舉辦首場個人演唱會「聽我細訴─蔡明亮的夏日之歌」，李康生也現身獻花，讓蔡導當場感性告白「很難形容我們是什麼關係，但就是，很愛，很愛，很愛」。

蔡導回憶，首次和觀眾互動開唱是2014年《來美術館郊遊─蔡明亮大展》，今天一開始便以老歌《聽我細訴》開場，笑說自己超緊張，「給我點掌聲吧，我腳一直在抖！」由於今天全台各地傳大跳電，他更自豪「我就是發電機！」沒在怕停電。他說因為要開唱，搞的製片焦頭爛額，更自嘲李康生每次聽他唱歌就搖頭，更說「等一下假牙飛出去不准拍，不准傳出去！」

李康生出席蔡明亮演唱會。（記者王文麟攝）演唱會吸引400多位粉絲，蔡導一連演唱《不了情》、《忘不了的你》、《情人的眼淚》、《我愛巴黎》等16首經典老歌。提到自己要60歲了，蔡導一直想還有什麼可能，什麼沒做的，「唱歌是我一直以來的另一個夢，只要我想要，還是能出來當歌手！」他也提到以後希望再快樂一點，「我已經很快樂了，無缺了，缺的東西我沒辦法講，但是我覺得，還不夠勇敢！」蔡明亮親吻李康生演唱會。（記者王文麟攝）

當演唱會進行到一半，李康生現身獻花，蔡導感性的說：「他不願意跟我合唱，但我很謝謝他，陪我走這麼長的路，陪我的人很多，但他最靠近我，很難形容我們是什麼關係，但就是，很愛，很愛，很愛」，他牽著李康生進入人群，要大家好好看看李康生，「看看他是為何如此令我著迷」。蔡明亮演唱會。（記者王文麟攝）

隨後蔡導也獻唱寫給李康生的《一個孤獨的島》，送給一直陪在身邊的他，歌詞描述一個孤獨的島，在地圖上找不到，既遠又小，「他哪裡也去不了，在寂寞的海上漂」，詞意相當動人。

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