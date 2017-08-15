SpeXial偉晉為她出賣秘密 帥氣下跪幫擦淚

吳心緹不捨《搖滾畢業生》殺青大哭， SpeXial偉晉、邱鋒澤搶安慰。（CHOCO TV提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕SpeXial偉晉、吳心緹、邱鋒澤、陳大天、林彥君、林子珊、楊景涵主演CHOCO TV自製劇《搖滾畢業生》日前殺青，該劇以校園音樂劇為題材，大玩「靈魂交換」梗，並找來陳建寧擔任製作人暨音樂總監。SpeXial偉晉為幫吳心緹演好「男人身、女人心」，還和他分享自己的各種私密小動作和習慣，甚至在殺青酒上，與邱鋒澤一起下跪，安慰爆哭的吳心緹，讓工作人員誤以為雙帥下跪求婚，笑果十足。

《搖滾畢業生》SpeXial偉晉、林子珊、吳心緹、林彥君、陳大天、邱鋒澤、楊景涵、林怡廷因合作建立好交情。（CHOCO TV提供）

該劇描述互看不順眼的男、女主角，為了「換回靈魂做自己」，不得不忍受對方，進而發生一連串的趣事，SpeXial偉晉就算人在中國工作，還是特別抽空陪吳心緹聊天，教他如何「當男人」，還和他分享自己的各種私密小動作和習慣，讓吳心緹更容易入戲，而吳心緹首次出演「喜劇角色」，為了製造更多「笑果」，私下也常向擅長喜劇表演的陳大天求救，討教「搞笑秘訣」。該劇預計10月於CHOCO TV上線。