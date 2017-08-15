學霸女星智商高達185 最苦惱的是這件事...

《哈佛沒教的幸福課》以時下熱門的「群眾募資」籌得拍片經費。（海鵬提供）〔記者賀靜賢／台北報導〕《高年級實習生》團隊的最新作品《哈佛沒教的幸福課》，以時下熱門的「群眾募資」籌得拍片經費，將生活不快樂的哈佛跳級生、找尋人生幸福的故事，拍得幽默風趣、療癒人心。今春全美上映時引發口碑狂潮，不僅勇奪「美國加斯帕里拉國際影展」觀眾票選最佳影片大獎，後來上架iTunes網路平台，也一舉打趴眾多奧斯卡獲獎片，連續蟬聯3週賣座冠軍。

《哈佛沒教的幸福課》製作團隊曾拍過《高年級實習生》和《戀愛沒有假期》，每部作品票房口碑都雙雙告捷。該片睽違2年，改編自紐約時報排行榜暢銷小說，智商高達185、聰明過人、卻苦無快樂人生的哈佛資優生凱莉，藉她尋找幸福的故事緊扣現代人「生活不快樂」的同理心，更以一份神奇的快樂清單、為生活注入了滿滿的幸福能量。不僅哈佛大學，就連麻省理工學院、波士頓伯克利音樂學院等名校也入戲，讓影迷一窺資優生不為人知的快樂及煩惱。

《哈佛沒教的幸福課》將於9月8日在台上映。