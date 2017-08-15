徐懷鈺拋形象當綜藝咖 阿翔把浩子列黑名單

徐懷鈺接下《歌神請上車》第二季主持，盡力拋開形象。（衛視中文台提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕徐懷鈺從歌手轉戰綜藝，將跟阿翔、康康搭檔衛視中文台《歌神請上車》第二季，今已開始錄影，預計10月份播出。徐懷鈺覺得主持很新鮮，也盡力拋開形象，她對唱歌信心滿滿，但開車是一大罩門，因為她開車會緊張，無法分心說話。 徐懷鈺（右）、康康主持《歌神請上車》第二季。（衛視中文台提供）

台灣綜藝節目難得出現新鮮主持人選，徐懷鈺收到邀約時也訝異，但很快就答應了，外傳她主持一集15萬，經紀人晶晶說「不方便透露」，但酬勞還算滿意。她為節目精心準備戰服，每次錄影都會有不同主題。

搭檔康康搞笑說徐懷鈺暗戀他，因為她的夯歌《Call Me》歌詞一直提到「come come（康康諧音）」，徐懷鈺被問到「如果世界末日只剩阿翔跟康康兩個人，會選誰？」她笑說：「康康工作的年資比阿翔長，存款應該會比較多！」 阿翔主持《歌神請上車》第二季，竟把搭檔浩子列進黑名單。（衛視中文台提供）

阿翔被問到最想邀請哪位歌手上車，阿翔突然正襟危坐靦腆表達：「想邀請我的偶像四葉草。」被質問不怕太座吃醋？阿翔直言老婆不看電視，所以不怕，被問到最不希望誰上他的車，阿翔直接指出浩子，還搞笑的對鏡頭說：「浩子你千萬不要上我的車！」