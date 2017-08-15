限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

徐懷鈺拋形象當綜藝咖 阿翔把浩子列黑名單

2017/08/15 20:12

徐懷鈺接下《歌神請上車》第二季主持，盡力拋開形象。（衛視中文台提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕徐懷鈺從歌手轉戰綜藝，將跟阿翔、康康搭檔衛視中文台《歌神請上車》第二季，今已開始錄影，預計10月份播出。徐懷鈺覺得主持很新鮮，也盡力拋開形象，她對唱歌信心滿滿，但開車是一大罩門，因為她開車會緊張，無法分心說話。徐懷鈺（右）、康康主持《歌神請上車》第二季。（衛視中文台提供）

台灣綜藝節目難得出現新鮮主持人選，徐懷鈺收到邀約時也訝異，但很快就答應了，外傳她主持一集15萬，經紀人晶晶說「不方便透露」，但酬勞還算滿意。她為節目精心準備戰服，每次錄影都會有不同主題。

搭檔康康搞笑說徐懷鈺暗戀他，因為她的夯歌《Call Me》歌詞一直提到「come come（康康諧音）」，徐懷鈺被問到「如果世界末日只剩阿翔跟康康兩個人，會選誰？」她笑說：「康康工作的年資比阿翔長，存款應該會比較多！」阿翔主持《歌神請上車》第二季，竟把搭檔浩子列進黑名單。（衛視中文台提供）

阿翔被問到最想邀請哪位歌手上車，阿翔突然正襟危坐靦腆表達：「想邀請我的偶像四葉草。」被質問不怕太座吃醋？阿翔直言老婆不看電視，所以不怕，被問到最不希望誰上他的車，阿翔直接指出浩子，還搞笑的對鏡頭說：「浩子你千萬不要上我的車！」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
Selina「沒回加護病房」淚崩 火吻承諾做到了 Selina「沒回加護病房」淚崩 火吻承諾做到了
2017/08/15 11:48
看安娜貝爾跳電一片黑 網友嚇尿噴髒話 看安娜貝爾跳電一片黑 網友嚇尿噴髒話
2017/08/15 18:25
蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年 蔡燦得5歲出道被定型 假面甜心當了27年
2017/08/15 12:28
侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」 侯怡君父全盲母腦傷 收入燒光「不敢算帳不敢嫁」
2017/08/15 12:22
停電摸黑直播 鄭弘儀：經濟部長可能要走人 停電摸黑直播 鄭弘儀：經濟部長可能要走人
2017/08/15 18:19
42歲女星戀愛13年沒婚頭 男友同房3天2夜是極限 42歲女星戀愛13年沒婚頭 男友同房3天2夜是極限
2017/08/15 13:39
林依晨飛澳洲做了這事 張鈞甯感動喊「貼心鬼」 林依晨飛澳洲做了這事 張鈞甯感動喊「貼心鬼」
2017/08/15 14:33
全台大跳電 周玉蔻嗆經長、中油台電董座午夜前滾蛋 全台大跳電 周玉蔻嗆經長、中油台電董座午夜前滾蛋
2017/08/15 18:46
（影音）保護心凌被罵翻 隋棠現身露詭異微笑 （影音）保護心凌被罵翻 隋棠現身露詭異微笑
2017/08/15 16:01
舊愛像充氣娃娃！Junior自爆 「生活過得很好」 舊愛像充氣娃娃！Junior自爆 「生活過得很好」
2017/08/15 13:07
背15萬名牌包還哭窮 Makiyo這樣回應 背15萬名牌包還哭窮 Makiyo這樣回應
2017/08/15 19:02
全台跳電影響民生 柯佳嬿發現「停電涼很多」 全台跳電影響民生 柯佳嬿發現「停電涼很多」
2017/08/15 19:00
D奶女主播遇停電怨母奶全毀 嘆「可申請國賠嗎」 D奶女主播遇停電怨母奶全毀 嘆「可申請國賠嗎」
2017/08/15 19:57
張誌家爛賭負債千萬跑路 背後還有未爆彈 張誌家爛賭負債千萬跑路 背後還有未爆彈
2017/08/15 18:01
這款《蜘蛛人》海報藏秘辛！湯姆霍蘭德被惡整驚呼「什麼鬼」 這款《蜘蛛人》海報藏秘辛！湯姆霍蘭德被惡整驚呼「什麼鬼」
2017/08/15 13:17
（影音）手術其實沒成功 黃美珍曝：聽力沒恢復 （影音）手術其實沒成功 黃美珍曝：聽力沒恢復
2017/08/15 16:04
遭無良經紀人設計 男星工作遭30男輪姦 遭無良經紀人設計 男星工作遭30男輪姦
2017/08/15 16:29
（影音）金曲歌王吞安眠藥 半夜打電話講一句就失蹤 （影音）金曲歌王吞安眠藥 半夜打電話講一句就失蹤
2017/08/15 17:22
大停電傳驚悚畫面 「安娜貝爾」北市某影城顯靈！ 大停電傳驚悚畫面 「安娜貝爾」北市某影城顯靈！
2017/08/15 19:25
（影音）跳水金童出櫃情定大20歲編劇男 唯美婚禮令人醉心 （影音）跳水金童出櫃情定大20歲編劇男 唯美婚禮令人醉心
2017/08/15 13:05
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.