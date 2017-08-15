兒童不能看《安娜貝爾》 轉來看這部片吧！

《芬妮的勇敢旅程》主角本尊芬妮．班．艾米（左）與扮演自己的小演員蕾歐妮．舒修（右）在拍片現場親密合影。（佳映提供）〔記者賀靜賢／台北報導〕法國電影《芬妮的勇敢旅程》改編自真人真事，講述二戰期間納粹勢力擴張，13歲猶太少女芬妮不得不率領一幫孩子，逃往瑞士邊境尋求庇護。電影透過孩童天真的視角，呈現大時代動盪下的勇氣令人動容，日前也被新竹市兒童影展選為閉幕片，小野特地受邀參加映後座談，分享他看完電影的滿滿感動。

《芬妮的勇敢旅程》改編自二戰期間真人真事，故事背景設定為1943年的法國，因為戰亂與妹妹一起被安置在育幼院的13歲猶太少女芬妮，遇上政治情勢的惡化，不得不離開育幼院逃往瑞士邊境。在納粹勢力窮追猛打之下，大人們必須與孩子分頭行動，芬妮也扛下了帶隊的任務，率領這群平均年齡不到12歲的孩子踏上了攸關生命的冒險，靠自己的力量扭轉命運、遠離戰火。

而雖然主題是圍繞著戰爭，但小演員們自然流暢的演技與情節的巧妙安排，讓看似嚴肅殘忍的歷史史實變得老少咸宜，啟發孩童對於「勇氣」與「團結」的概念。電影將於25日上映。