女星信教懺悔沒停機 喊話下一任不試用了

「Stacy」周宥伶曾是女F4成員。（中天提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕「Stacy」周宥伶演出中天、大愛劇場《生命桃花源》，曾是女F4成員，近年她專心於戲劇演出，希望外界把焦點從傲人上圍轉到演技。她信仰基督教4年，目前單身的她，希望未來男友也是基督徒，一起遵守婚前不性行為的禁忌，被問到過去4年都有遵守嗎？她老實大笑說：「沒有，努力中。」

江俊翰（左）、周宥伶在《生命桃花源》演夫妻。（中天提供）Stacy怨嘆自己「單身很久」，追問有多久，她語塞老半天吐出「半年」，讓眾人笑破肚皮，原來是她很需要戀愛，空窗期最長1年，她也認了目前有追求者，但還沒有到交往的階段，希望對方也是基督教徒，對婚前性行為觀念一致，「等到結婚之後再發生，感覺像拆禮物一樣。」

她也被抓包信教以來其實沒遵守規定，下一個希望沒試用過就結婚，還放話說：「如果愛，就可以接受對方的一切，總不會到老了，對方不行了就把他Fire掉吧！」上段戀情因為遠距離分手，前男友只是搬到高雄去，台北高雄的距離就讓她受不了，她說：「我很需要對方陪伴，因為沒有安全感，比較黏人一點。」