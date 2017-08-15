超過百名粉絲送別 男神池昌旭高唱從軍樂

池昌旭入伍前向粉絲敬禮。（翻攝自OSEN）〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓360度無死角高顏值男神池昌旭，昨（14）日下午以現役兵身份至江原道鐵原郡的新兵教育大隊正式入伍，現場吸引超過百名以上粉絲到現場送別。

池昌旭剃了平頭還是依樣帥氣。（翻攝自JoyNews24）早先拍完韓劇《奇怪的拍檔》的30歲韓星池昌旭，將會先接受基礎軍訓之後，以陸軍身份服役21個月。池昌旭穿著黑色T恤搭配黑褲現身，T恤上還有「Why So Serious？」字樣，感覺頗幽默。

雖然頂個平頭，但池昌旭帥氣模樣依然不減。他精神奕奕的出現之後，特別脫下帽子作出敬禮手勢，前往軍營之前也微笑與粉絲打招呼。還不習慣平頭的他，邊走還摸摸自己的頭髮。 池昌旭入伍吸引超過百名粉絲前來歡送。（翻攝自TVDaily）

到現場歡送池昌旭入伍的粉絲，不但頂著大熱天撐傘苦苦等候，而且裡頭除了南韓粉絲之外，還有來自台灣、香港、菲律賓等海外粉絲。

池昌旭也留言跟粉絲告別說：「大家要健康幸福，等我歸來，不要忘了我。我會好好當兵後健康回來！待入伍滿100日後的休假，再留言給大家。」