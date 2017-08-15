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陳珮騏上段婚姻無婆媳問題 自豪：前公公有認證

2017/08/15 19:41

陳珮騏與趙駿亞在《一家人》的婚禮戲，播出後受到熱烈討論。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕三立八點台劇《一家人》陳珮騏與趙駿亞日前打破本土劇過去總是「結不了婚」的魔咒，至今仍讓讓許多觀眾不可置信的問：「他們真的結婚了嗎？」兩「廉夏配」未來的發展也成為批踢踢熱門話題，不少網友表示：「這婚禮是三立近年最完美的一場」、「三立真的在做改變」。

陳珮騏與趙駿亞在《一家人》的婚禮戲，播出後受到熱烈討論。（三立提供）陳珮騏這次在《一家人》所飾演的曉夏備受爭議，即使被觀眾狠批，但她還是直呼拍得很過癮，並曾多次和同劇演員表示，對這部戲的欣賞與感動，她說：「這部戲有血有肉，不同於以往台八，每一條線和角色都會讓許多人能投射到自己的生活上，這部戲以人性為出發，而不是將好人與壞人做死板板的設定，這部戲真的很真實，雖然有時拍戲很累，但卻覺得很舒服。」

陳珮騏與趙駿亞在《一家人》的婚禮戲，播出後受到熱烈討論。（三立提供）日前陳珮騏在拍婚禮戲時演技大爆發，感動不少觀眾，特別是她看到原本不願參加婚禮的媽媽張玉嬿，終於出現在自己的婚禮上，眼眶立刻泛紅落淚止不住，陳珮騏說，其實在排戲過程中就已多次忍住淚水排演，因為她知道自己對家庭渴望，及親情上需求的這一面，這場戲太多感動是因為已半投射在自己生活層面上，很開心觀眾能肯定這場婚禮戲。由於劇中楊烈所飾演的公公，對這位媳婦入門卻頗有微詞，因此在曉夏嫁入威廉家之後，勢必會發展出「公媳」之間的話題，對曉夏又是一場不同的生活考驗。

談到「公媳」話題，陳珮騏有感而發的表示，自己在上一段婚姻中其實並沒有所謂的婆媳或是姑嫂之間的問題存在，因為她一直渴望有個完整的家，所以都把夫家當成自己的家，剛開始因為前公公個性比較傳統，雖然友善但還是難免有些許距離，加上當初結婚時年紀輕，長輩對這段感情也都是觀望的態度，但她都會努力的表現，經過時間的相處後也得到前公公的認同。陳珮騏與趙駿亞在《一家人》的婚禮戲，播出後受到熱烈討論。（三立提供）陳珮騏與趙駿亞在《一家人》的婚禮戲，播出後受到熱烈討論。（三立提供）

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