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首頁 > 婉君推

網美必備「小護士布丁」、「蚊香餅乾」 SOGO吃得到

2017/08/15 19:15

簡單美味工坊蚊香造型餅乾（鐵罐） ，原價150元（盒），特價130元（盒）。（SOGO提供）〔記者凃盈如／台北報導〕百貨舉辦美食展集客！SOGO忠孝館即日起至8月24日於12樓活動會館舉辦「彰化美食文化節」，讓消費者在台北就能吃到道地的彰化美食。本次參展廠商共50多家，其中23家為首次登場，除了在地傳統小吃，如北斗爆漿肉圓、炸手工芋丸、蚵仔煎堆、花枝丸與芋籤糕之外，還有超人氣的網美必備「小護士布丁」、「蚊香餅乾」，以及多款人氣團購王，如寶珍香桂圓蛋糕、張深淵肉乾。彰化美食文化節在2年前就曾於SOGO舉辦，同樣為期10天，SOGO表示，預計全檔期業績可達千萬元。

簡單美味工坊小護士布丁，外型與軟膏相似，原價每罐60元，特價50元，每日限量200罐。（SOGO提供）本次「簡單美味工坊」推出的「小護士布丁」，以外觀有如小護士軟膏的容器盛裝，採用烏骨雞蛋製作，沒有蛋腥味，不加一滴水，天然香草豆莢的香氣和奶香完美融合，味覺感受豐富綿密；而「蚊香造型餅乾」，則是款造型與蚊香相似度高達100%的餅乾，抹茶色的「蚊香」，口感紮實，足具話題。此外，出自「鹿港正宗魷魚王」的烤大卷，是CNN推薦「比臉大的魷魚」，其肉質Q彈實在，搭配醬料、蔥、辣椒與芝麻，香氣四溢，是令人無法抵擋的美味。鹿港正宗魷魚王，烤大1隻150-250元。（SOGO提供）三和珍蓮花酥，一盒原價420元，特價360元。（SOGO提供）

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