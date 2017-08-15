錢錢被小煜綁架！ 阿緯一臉驚恐卻因鞋櫃惹笑網友

阿緯（後）驚見小煜作勢要將女兒裝箱，準備救援。（翻攝自楊奇煜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人阿緯從模範棒棒糖出道，2016年和豆豆結婚並生下女兒錢錢，婚後兩人積極經營副業「點點心」，也常常在臉書上分享生活點滴，阿緯今在臉書上分享「小煜」楊奇煜的照片，照片竟是他要將錢錢帶走並裝進行李箱？

阿緯（右）和小煜（中）從模範棒棒糖時就十分要好。（翻攝自阿緯臉書）

小煜於昨（14日）在臉書上傳一張照片，照片中他手抱錢錢作勢要將她裝進行李箱中，而阿緯一臉驚訝的站在門旁看著這一幕，三人的表情就像拍戲一樣十分到位，隔天阿緯也分享了小煜的文章並改編了電影《即刻救援》台詞，有趣的說「我會去找你，我會找到你，然後我會請你吃點點心。」

而小煜近日接下了法國行李箱的代理，可見他對這照片的「劇情」安排別具巧思，從兩人的互動來看感情相當好，網友看後除了留言「你們有想過錢錢的感受嗎?」「非常有戲的一張照片」，對於身高永遠是阿緯的痛，也有人從照片中說出亮點「那個...門口的鞋櫃.......好...好高！（誤）」。

錢錢日前開口喊阿緯「阿爸」，讓他相當感動。（翻攝自阿緯臉書）