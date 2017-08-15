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夏語心被爆惹毛老演員 當女一腳開開NG

2017/08/15 18:45

夏語心第一次演女一。（中天提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕江俊翰今出席中天、大愛劇場《生命桃花源》記者會，他爆料，同劇的夏語心惹毛資深演員，「之前語心因為時間原因，造成一點誤會，害得劇組整個停下來，停到老演員們都發飆了。」但他也緩頰認為夏語心是「無妄之災」，畢竟時間不是她親自出面安排。

江俊翰主演中天、大愛劇場《生命桃花源》。（中天提供）江俊翰透露，資深演員幾度空等整天，要跟她拍同場戲時，她時間就剛好到了、得離開，「資深演員就從早等到晚，連1個鏡頭都沒拍到就被撤班，可能連續1、2次，害得老演員不開心」，之後劇組乾脆停拍，一起協調討論解決方式。

黃玉榮（左）與夏語心在劇中飾演夫妻。（中天提供）夏語心第一次當女一，她說，當初試鏡曾被打槍，因為導演看她上《天才衝衝衝》通告表現很機靈，力保她出演。但電視台長官也一度質疑：「菜鳥耶，她可以嗎？」審片後，她表現過關。

提到演戲的困難，夏語心笑說，她從小學跳舞，走路容易外八，但飾演的角色較賢淑優雅，走路姿勢頻被導演糾正，有次拍攝戀愛戲，走路姿勢太過隨興，導演立刻喊卡：「記得把雙腳合起來。」她常常只記得優雅擺放雙手，卻忘了把雙腳合攏，鬧出不少趣事。

《生命桃花源》8月16日起，每晚8點大愛電視、9點中天娛樂台CH39頻道播出。

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