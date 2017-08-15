BIGBANG勝利撩妹不分國界 這回搭上菲律賓辣模？！

勝利泡妞不分國界。（翻攝自seungriseyo IG）





〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「BIGBANG」26歲成員勝利泡妹不分國界，他4年前曾在日本與粉絲一夜情，床照曝光，隊長GD權志龍還替勝利下跪道歉。2016年在台灣舉行演唱會時，被曝在台灣夜店與大胸妹狂嗨，引起熱議。近日他飛去馬來西亞參加YG旗下餐廳開業儀式，又被拍到與菲律賓模特兒Ellen Adarna現身峇里島，2人互動親密。

Ellen穿著性感與勝利聊的不亦樂乎。（翻攝自Janna Noona 臉書、Winter Fairy推特）當天餐廳員工拍下，勝利將手撐在桌上，低頭與坐著的Ellen Adarna談話，Ellen身穿低胸禮服，展現火辣身材。Ellen好友也在推特上傳與勝利同框的影片，影片中出現了一隻手，碰了勝利的下巴，手上面的美甲與Ellen 自己當天在IG發的照片相同，讓人相當好奇兩人「熟識 」程度。

菲律賓模特兒ellen adarna身材姣好，杜特蒂么子也哈她。（翻攝自maria.elena.adarna IG）

不過這名模特兒來頭也不小，與菲律賓總統杜特蒂的么子交往過，杜特蒂曾在出席公開活動時表示，他已經好一陣子沒看到小兒子塞巴斯汀了，因為兒子都和美豔女星阿塔娜（Ellen Adarna）混在一起，「這個不肖子都不回家，一直待在阿塔娜那邊。」