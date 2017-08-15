前女F4轉信基督不試用男友 「婚後再拆甜蜜禮物」

前女F4成員周宥伶。（中天提供）〔記者鍾智凱／台北報導〕江俊翰、黃玉榮、周宥伶、夏語心今出席大愛《生命桃花源》記者會，前女F4成員「Stacey」周宥伶當基督徒4年，半年前剛與男友分手，原因是頂不住北高遠距離戀愛，她覺得一定要奉行婚前禁止性行為，「我現在會想留住，等結婚再拆開那個甜蜜的禮物。」

黃玉榮（右）、夏語心。（中天提供）周宥伶一度擔憂若未先試用對象，後果不堪設想，她說：「我曾經煩惱過這問題，但後來覺得如果愛一個人，就會去包容他的一切，總不可能他老了不行了就把他休掉吧？」

江俊翰最近則在新加坡與李銘順、范文芳這對神仙眷侶合作，劇中他傳授神哭功，就是將溫熱的雙手緊握著對方，淚水就可順利滑出，他這招順利奏效在周宥伶身上。

伊正（左起）、江俊翰、黃玉榮。（中天提供）黃玉榮劇中與夏語心深情款款，夏語心還仗著黃玉榮是前輩，發怒戲時完全完全放開來怒；黃玉榮則說正在努力存結婚基金，預計到夏威夷完成海島婚。

伊正則是最近頗衰，3百萬BMW X5名車竟遭惡鄰猛撞，保險桿稀巴爛，連路燈都被撞爛，對方過15小時才道歉，伊正懷疑是規避酒駕，目前希望等老婆10月生完第二胎時，做月子時買下7人座新車。