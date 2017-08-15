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籃球國手演戲出包 運球卡卡撐破褲子

2017/08/15 17:51

Teddy、張捷、余秉諺、哈孝遠合演民視新戲。（民視提供）〔記者洪素津／台北報導〕民視改編IP喜劇《實習醫師鬥格》準備開學季9月初接檔校園喜劇《我的老師叫小賀》，余秉諺、Teddy、張捷、哈孝遠等人一同到河濱公園的籃球場互尬球技，其中余秉諺完全不會打籃球，卻要在戲中表現出很厲害的樣子，讓他十分懊惱，光是運球的矬樣就讓旁人看傻；而籃球國手哈孝遠要演出對籃球一竅不通的模樣，除了在場上耍白癡外，大動作也讓褲子破了大洞，笑料百出。

余秉諺為戲做了新造型。（民視提供）剛結束蜜月回來的余秉諺，一回國就投入戲劇行列，更是特地在空檔抓緊時間到健身房特訓，也為戲剃了一個新髮型。這次看到其他演員群身高都185公分以上，開心的說「以前都是人家抱怨對戲要抬頭看他，這次終於自己要抬頭看對手了。」只是這次不巧要演出對籃球很專精，讓他十分懊惱，就連運球都讓他頻頻笑場，只好趕緊找哈孝遠惡補，挽救自己的面子。

另外身穿休閒服的哈孝遠也因為為了呈現好運球上籃的畫面，反而讓自己的底褲破了大洞，不僅內褲露出來，連正面的私密部位也現身跟大家打招呼，讓他害羞求饒的說「是褲子太小的關係啦！」哈孝遠褲子破掉，全場笑翻。（民視提供）

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