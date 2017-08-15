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首頁 > 婉君推

寶格麗祭新品 女星同喊：給我包起來

2017/08/15 17:44

英國歌手芮塔歐拉背的寶格麗包款，價格約73300元。（寶格麗提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕精品品牌寶格麗推出2017秋冬系列Serpenti forever包款以及全新DIVAS’ Dream系列包款，一上市就獲得好萊塢眾女星青睞，撞包頻頻。

莉莉柯林斯與芮塔歐拉裝同款包。（寶格麗提供）有哪些人看上寶格麗？包括英國新生代歌手芮塔歐拉、好萊塢當紅女星莉莉柯林斯、英國超模暨寶格麗品牌之有洛蒂莫斯都在街上曬出自己的寶格麗新包，讓人嗅到演藝圈新時尚潮流。

芮塔歐拉喜歡的是Serpenti forever Star Studs白瑪瑙小牛皮肩背包，而且還在紐約街頭被「抓包」，這款包使用白瑪瑙色小牛皮加上桃紅碧璽、火橘蛋白石裝飾，搭配淡金鏈帶。寶格麗品牌之友洛蒂莫斯配戴DIVAS’ DREAM亞麻瑪瑙色小羊皮肩背包搭配私服造型。（寶格麗提供）

跟芮塔歐拉撞包的莉莉柯林斯則選上黑色小牛皮款，搭配黑色霧面琺瑯蛇頭扣環與黑瑪瑙蛇眼。寶格麗數位大使杰西米·桑德斯配戴SERPENTI FOREVER POLKA DOTS暖色系圓點印花蛇皮肩背包步出飯店。（寶格麗提供）

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