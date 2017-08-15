出道10年挺過無數風雨 少時：愛絕對是我們仍然堅強的原因

少女時代認為「彼此尊重、互相理解」，是她們能持續一起活動的原因。（環球提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團「少女時代」日前迎接出道10周年，成為南韓樂壇首組「活動超過10年的女團」，團員們受訪時被問到團體之所以能維持10年的秘訣？不約而同認為「彼此尊重、互相理解」，是她們能在過去10年間，一起挺過無數風雨，且持續走下去的原因，而蒂芬妮也感性說道：「我對於這10年來感到很自豪。 這並不容易，而我認為少女時代的成員相互做出許多犧牲、奉獻和責任。 但最重要的是，愛絕對是我們仍然堅強的原因。 」

Q：要保持人氣而且持續活動超過10年真的很不容易，也很少有團體可以來到10周年，這其中有任何方法或秘訣嗎？

太妍：我們彼此互相尊重，也確實很了解彼此。 我相信我們能夠一起走過10年是因為我們每一步都勇敢而堅強，我們一起成長，也知道不論如何我們就是一個團隊。

徐玄：我們彼此互相有很多的溝通，了解每個人都不一樣。我們做了很多努力在相互理解，也確保聽取大家的意見。

潤娥：我覺得很重要的一點就是我們彼此互相了解。我們彼此尊重、互相理解包容，我相信那是為什麼我們可以走到現在的原因。

珊妮：體貼是一個關鍵。我們一直都是相互真心對待，我們成員也對我很體貼。 每當她們給予理解時，我感到非常感激。 我真的認為這是我們如此緊密，能夠長久走下去的原因。

孝淵：我想可能是因為我們相互理解了10年。 我們努力理解包容、為彼此著想。 我相信今天的少女時代是我們共同努力，然後一步一步走向我們的目標 。

俞利：身為少女時代的一員，我真的覺得我們都有盡力去互相了解，所以才能互相依靠。這也是透過我們成員們和SONE的愛與支持，讓我們我們相互支持了10年。

蒂芬妮：我對於這10年來感到很自豪。 這並不容易，而我認為少女時代的成員相互做出許多犧牲、奉獻和責任。 但最重要的是，愛絕對是我們仍然堅強的原因。 我們已經在一起很長時間才能相互認識，相互支持，我認為這是我們能長久的原因。



Q：想對SONE們說的？

太妍：我真的由衷的感謝SONE們給予我們那麼多超乎想像的愛。 謝謝你們在這10年來總是在我們身邊。我希望我們還能繼續有著彼此，分享許多幸福和美好的事物。 我真的真的很愛你們，真的謝謝！



秀英：SONES從一開始和我們在一起到現在已經有10年了，我覺得他們瞭解我們，就像我們了解我們的成員一樣。即使我們沒有說什麼，當SONE們看著我們的眼睛，我覺得他們就已經知道我們的感受。有時我覺得SONE們就像家人一樣，已經成為我們重要的一部分。

我相信我們之間如此的緊密的同時，應該更加的相互尊重和尊重，我們SONE們在我們身邊這10年來也是這樣做的。 對此我欣賞也尊敬他們，也希望SONE們在未來還能繼續陪在我們身邊。而且他們在這10年間為我們做了這麼多，我真的相信我們已經和SONE們一起完成這張專輯，完成一個了不起的工作！真的很感謝。

珊妮：在表達謝意的同時我也感到抱歉。 我在心中為SONE們保留了一個特別的位置，希望將我們的10周年紀念成為SONE們最快樂的時刻。我愛你們！

孝淵：SONE們！我們能夠這樣更加發光發熱都是因為有你們的存在！我們最親愛的SONE，10周年快樂！也很謝謝你們。請繼續支持和愛我們！我愛你們！

俞利：有文字可以描述我想對SONE們說的話，不需要任何言語。 我只想真誠地祝賀我們SONE們的10周年快樂。請繼續跟我們在一起！

蒂芬妮：這10年以來謝謝你們，謝謝你們的一切。 少女時代的第6張專輯《Holiday Night》真的是全心全意地為你們，我們的SONE們準備的專輯！

潤娥：我真的相信正因為有著SONE們的無盡的愛和支持，才能讓我們能夠成為今天的少女時代、能夠慶祝我們的10周年。讓我們繼續像現在一樣愛著對方～謝謝大家，也祝賀我們的SONE！

徐玄：SONE們的存在就是我們能夠一路歌唱至今10年的原因。你們都是我們的力量，使我們在舞台上閃耀著最明亮的光芒。希望我們能永遠在一起！我愛你們。

此外，少女時代的10周年專輯《Holiday Night》現已在台數位發行。