是元介慣性脫臼片場痛到噴淚 自行接回當良醫

《天使薇薇》是元介、王丁筑。（緯來電影提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕緯來電影自製電影《天使薇薇》日前開鏡，鍾瑤扮演網紅欺騙粉絲，這次她與11歲高齡愛犬「安咕」共同拍戲，被打趣身邊多了護花使者；而片中飾演醫生的是元介，有慣性脫臼病根，只要翻身就脫臼，讓他訓練出特別能力，笑稱：「現在只要脫臼我都能自行接回，還曾經因為脫臼太頻繁沮喪落淚。」

該片描述網路時代捧紅了許多素人，鍾瑤飾演的網紅「天使薇薇」為吸引人氣，不惜裝病卻被黑粉揭穿，就連她都直呼：「這次的角色有點自作自受。」這次她飼養的阿嬤級11歲的波士頓梗犬「安咕」，也跟著一起入鏡，她笑說：「原本只是導演來談劇本，看到安咕，剛好劇情需要，乾脆讓安咕一起上，所以記得cue我帶狗出門成為劇組重要工作之一，還要幫安咕準備食物跟安咕椅」。

《天使薇薇》鍾瑤抱愛犬「安咕」一起拍攝《天使薇薇》。（緯來電影提供）

唐振剛在片中飾演鍾瑶哥哥，因意外造成壓力創傷症候群，嘴角還要不時抽動，相當有挑戰性。他自曝過去熱愛跳舞，導致全身都是傷，頸椎鬆脫、腰椎骨刺肉往內長、腰椎三大節，已經十多年無法久站久坐久躺。

《天使薇薇》是元介、王丁筑、鍾瑤、唐振剛。（緯來電影提供）

首次飾演重症腎臟病患的王丁筑，拍攝過程大多是「床戲」，只能躺在床上，還要背尿袋，意外不容易。她透露5年前，曾有某位罹癌男粉絲傳訊息給她，透露看她的作品充滿希望，她也與對方談心開導。某天該名粉絲突然消失，她才得知對方已病逝，她雖難過但也表示「有給他鼓勵打氣，也算沒有遺憾」。

《天使薇薇》開鏡。（緯來電影提供）