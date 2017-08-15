男星走繩索渡湄公河卡住 歷劫歸來抱頭大哭
李運慶與任祐成歷劫歸來，兩人相擁而泣。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕李運慶主持的三立週三《愛玩客》，本週（8/16）播出「寮國－地表最強捕魚人」，前進東南亞最大湄公河瀑布，體驗連BBC、NHK都為之震撼且爭相報導的罕見捕魚方式。面對險峻的環境，主持行腳節目多年的李運慶，仍被這樣的大場面驚嚇，甚至在鏡頭前面一邊流淚一邊完成節目錄影。
李運慶歷劫歸來後，笑說湄公河的魚有辛苦的味道。（三立提供）李運慶在拜訪被譽為「史上最狂魚夫」前，當地導遊帶著他與來賓任祐成先到湄公河勘查地形，當他一看到這水勢，便大聲驚呼：「這瀑布也太得太誇張，跟尼加拉大瀑布有得拼！」走進河岸邊時，正當李運慶與任祐成擔心會被洪水捲進的同時，他們才發現湍急的河面中早已有漁夫待命前往瀑布深處的陷阱，讓他們驚訝得目瞪口呆。
在首次嘗試湄公河瀑布捕魚後，李運慶與任祐成動身前往拜訪「地表最強捕魚人」，並且跟著身上完全沒有安全措施的魚夫，挑戰站在單薄的鋼索上橫渡湄公河捕魚。李運慶嘗試僅靠一條安全索通過激流，透過空拍機與主持人身上的鏡頭，瀑布的壯闊與捕魚環境的險惡完全呈現在觀眾眼前，但走不到一半，就完全在卡繩索上無法動彈，他說：「我非常非常害怕，只能決定放棄，站在鋼索上想到的就是家人，沒有比安全回家還重要。」任祐成說：「雖然當地漁民都已經驗老道，但仍必須要確認灑網方向，不然一不小心就會被洪水捲走。」李運慶主持的《愛玩客》前進東南亞最大湄公河瀑布。（三立提供）
回到岸上後，李運慶說：「經過這次經歷，深刻感受到在這樣環境下捕魚的艱困和不易，在都市生活的我們其實是很優渥的，不必冒生命危險就能有所溫飽，更讓我感受到家的溫暖！」兩人在夕陽來臨前，在河邊現烤了今日捕獲的魚，李運慶笑說：「這魚有辛苦的味道，歷劫歸來的味道！」李運慶為《愛玩客》挑戰走鋼索過湄公河。（三立提供）