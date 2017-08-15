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（影音）金曲歌王吞安眠藥 半夜打電話講一句就失蹤

2017/08/15 17:22

翁立友演唱會彩排。（記者陳逸寬攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕金曲歌王翁立友將在9月2日於台北小巨蛋開唱，今天他和嘉賓黃思婷、謝金晶、林姍、林良歡一起彩排，還請到忘年好友、女權運動家黃越綏站台。翁立友近日因為壓力大導致失眠情況加劇，現在偶爾在隔天有要事時才會吞半顆安眠藥，黃思婷爆料某次翁立友突然在半夜一點多打給她問：「你在幹嘛？」她回答：「我剛做完活動回來啊！」沒想到電話那頭就沒了聲音，她喂了半天沒人回，後來才知道翁立友當時已經陷入沉睡狀態。

翁立友演唱會彩排。 翁立友（左）與黃越綏（右）臨別一抱。 （記者陳逸寬攝）翁立友原本對票房備感壓力，「很怕以前一直有粉絲問何時開唱，結果都不來買票，我的粉絲團有幾十萬人，到底有幾個人會真的來買票？」深怕「萬人響應，一人到場」的情況發生，幸好目前票房已達九成，但他仍希望屆時小巨蛋能坐好坐滿。

翁立友（左3）演唱會彩排，林良歡（左起）、黃思婷、黃越綏、謝金晶、林姍等為他站台助陣。 （記者陳逸寬攝）現在翁立友也積極健身、運動練體力，教練請來姚元浩幫忙，不過姚元浩最近身陷前女友王心凌私照外流陰影，翁立友說先前兩人都會通電話，「男生不用講太多，直接帶到秘密基地。」在自己去鄉間練唱時帶姚元浩一起，讓他跑步、衝浪等等抒發心情。翁立友演唱會購票洽大市集交易網、全台7-11、全家便利商店。

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