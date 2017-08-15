金馬影展公布開閉幕片 性愛禁忌色藝兼具

楊雅喆導演新作《血觀音》一口氣找來香港金像獎影后惠英紅（左）、入圍上屆金馬影后的吳可熙（右）與潛力新星文淇主演。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2017台北金馬影展今日揭曉開、閉幕片。由《女朋友。男朋友》導演楊雅喆邀來香港金像獎影后惠英紅、入圍上屆金馬影后的吳可熙與潛力新星文淇主演的《血觀音》榮膺開幕片；閉幕則是宋欣穎獲得2013金馬創投百萬首獎的動畫長片《幸福路上》，配音陣容也有金馬影后桂綸鎂、金馬獎最佳男女配陳博正（阿西）和廖慧珍、以及名導演魏德聖。

楊雅喆曾以《囧男孩》、《女朋友。男朋友》提名金馬獎，更把桂綸鎂推上影后寶座。備受期待的新作《血觀音》一口氣找來惠英紅、吳可熙、文淇飾演一家女人，惠英紅在片中展現長袖善舞的超級演技，吳可熙則有突破性的情慾演出，年僅十四歲的天才童星文淇也有搶眼表現，楊雅喆透過她們挖掘政治秘辛、家族恩怨與性愛禁忌，絕對令人大呼過癮。

宋欣穎獲得2013金馬創投百萬首獎的動畫長片《幸福路上》榮膺2017金馬影展閉幕片。（金馬執委會提供）

對於台灣電影圈資金不充裕的情況，楊雅喆表示，他們在貧瘠的土壤上開出最有台灣特色的一朵花，「《血觀音》不敢說是『豔冠群倫』，至少也是『色藝兼具』。」對於新作榮鷹開幕片，楊雅喆笑說：「彷彿是舞會中開場的王子公主。」他也將帶著《血觀音》，擺出冶艷、怪異又陰沈的姿勢為金馬揭開序幕。

宋欣穎於2013年金馬創投會議獲得百萬首獎的動畫長片企劃《幸福路上》費時四年終於完成。宋欣穎表示：「《幸福路上》不僅是我寫給台灣的情書，更是個讓台灣人笑著流淚、雅俗共賞的故事。能在家鄉最重要的金馬影展擔任閉幕片，我深感榮幸又感動。」2017金馬影展將於11月3日至23日舉行，10月22日開始售票，更多精采片單與影展消息將陸續公佈，敬請期待。