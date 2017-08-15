陳冠希父愛噴發 曬女兒萌照激動喊出三個字

秦舒培日前上PO出陳冠希抱著熟睡女兒，父愛噴發的照片。（翻攝自Instagram）〔記者吳志偉／台北報導〕港星陳冠希過去曾傳出艷照門，花邊新聞更是不間斷，不過他在3月與女友秦舒培迎來愛女Alaia誕生，讓過去一向以叛逆出名的他，自從當爸後開始父愛噴發，不時PO出愛女的照片，晉升成「曬娃魔人」，6日秦舒培在Instagram上PO出陳冠希抱著熟睡的女兒，臉上堆滿幸福笑容的照片。

陳冠希自從當爸後，不時在社群網站分享愛女照片。（翻攝自微博）15日下午，陳冠希在自己微博再放上了張女兒的正面照，照片中女兒靠在一隻巨大的史努比雙腳下，並呆萌地看著前方，明顯對比的有趣畫面，讓陳冠希激動地說：「成就感！」 陳冠希自從當爸後，不時在社群網站分享愛女照片。（翻攝自微博）

許多網友看了照片，直呼「太可愛」，紛紛留言表示：「這baby上輩子應該拯救過宇宙」、「冠希有講過他一定會是個好爸爸」、「再不羈的男人遇到女兒也會瞬間成為女兒奴」。

陳冠希與女友秦舒培4月生下一女。（翻攝自微博）一改於過去保護家人隱私、不願女兒照片曝光，頻頻在社群網站上曝光女兒的照片，先前還曬出女兒的正面照。近日秦舒培也曬出一張「女友視角」，只見陳冠希抱著女兒，兩人緊緊相依的模樣，瞬間讓所有人都被融化了。 陳冠希與女友秦舒培4月生下一女。（翻攝自微博）