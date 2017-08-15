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首頁 > 婉君推

王麗雅走秀 曬黑辣肉愛上酷艷大眼

2017/08/15 17:10

王麗雅為瑞士高級腕錶製造商芝柏新錶上市活動走秀。（Girard Perregaux提供）〔記者方惠宗／台北報導〕王麗雅今日為瑞士高級腕錶製造商芝柏（Girard Perregaux）新錶上市活動走秀，富有焦糖色澤的招牌肌膚在深V露溝的金色洋裝中更加凸顯曼妙身段，與芝柏擁有「大眼睛」暱稱的Neo-Bridges鈦金屬自動腕錶共演神秘舞曲。

王麗雅為瑞士高級腕錶製造商芝柏新錶上市活動走秀。（Girard Perregaux提供）芝柏Neo-Bridges鈦金屬自動腕錶的「大眼」暱稱來自錶盤上的一對水平圓盤；左側是微型自動盤、另一為發條盒，再加上一對紅寶石軸心，乍看之下有如一雙萌味十足的大眼。在設計風格上，一方面流淌製錶歷史中最知名的「金橋」血統，一方面彰顯前衛與明快的報時風格，成功連接傳統製錶與創新革命兩個世界，將腕錶昇華為純粹的動力藝術傑作。

王麗雅細賞錶款時表示，Neo-Bridges的錶橋形狀恰如神秘的鏤空面具，讓底下的機械結構愈發迷人，令人不斷好奇想窺探細緻的內部設計！王麗雅為瑞士高級腕錶製造商芝柏新錶上市活動走秀。（Girard Perregaux提供）王麗雅為瑞士高級腕錶製造商芝柏新錶上市活動走秀。（Girard Perregaux提供）

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