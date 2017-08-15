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龍劭華兩度擦身死神 自爆嚇到褲底全濕

2017/08/15 17:07

劭華，紅衣小女孩2聯訪。（記者王文麟攝）〔記者許世穎／台北報導〕電影《紅衣小女孩2》今在台舉辦試片，導演程偉豪、演員高慧君、龍劭華、吳念軒會後出席聯訪，龍劭華直說自己「很鐵齒」，所以拍戲時都沒有碰到怪事，「冥冥之中可能因為我曾經大難不死」，他自爆曾兩度與死神擦身而過，「恁爸驚一個褲底都濕了！」

導演程偉豪（右起）、高慧君、龍劭華、吳念軒，紅衣小女孩2聯訪。（記者王文麟攝）《紅衣2》接棒鬼片氣勢，今終於席開500人大廳座無虛席，電影公司昨發布「紅衣小女孩－鬼月接力」的KUSO 影片後，更加深網路討論度與期待值。電影除了延續首集的紅衣小女孩傳說，更加入更多台灣本土的民俗與風土，驚嚇之餘也強調情感面與故事性，獲得不少好評。三位演員首度看到完整版電影也都給予導演程偉豪高度評價。

龍劭華直說雖然拍戲時都沒碰到怪事，但還是會先念阿彌陀佛，脖子上還有戴密宗法器。他更自爆小時候送報時，騎腳踏車過平交道曾迷迷糊糊，差點就被火車撞，突然聽到一聲女聲「囡仔緊走！」才驚覺火車來了。後來去問師父，說可能是祖先在提醒他；第二次也是碰到火車，他回憶直說通常應該被撞到「不死也殘廢」，但當時車子被火車頭撞飛，直接插到路邊窟窿，結果四人送醫，只有他沒事，他自嘲「可能是我歹事做太少，不應該走」。

他在片中飾演虎爺宮廟的師父，同時也是吳念軒的阿公，提到一場發飆打孫子的戲，因為導演要求不同角度，「我那天至少拿棍子抽打他十幾遍，每次都真得打，打到皮都紅了，他從頭到尾都沒有吭聲！」，龍劭華更邊講邊豎起拇指比讚，對於後輩的疼惜之情一覽無遺。《紅衣小女孩2》將於8月25日在台上映。

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