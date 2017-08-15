拚命拍戲成「不老傳說」 劉德華：就是愛嘛

劉德華縱橫影壇40年，是不可多得的巨星。（翻攝自華仔天地官方網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華仔」劉德華出道逾40載，演出過無數經典作品，是許多人心目中不可替代的天王，今年初他在泰國拍廣告時不慎墜馬受傷，休養半年後終於復出，讓粉絲們鬆了一口氣，近日他接受訪問，堅定表示他相當熱愛自己的工作。

劉德華熱愛自己的工作。（資料照，記者趙世勳攝）

據《新京報》報導，劉德華認為當相當看重電影的口碑，雖然口碑不代表票房，但他說就算電影不賣，只要口碑好他就盡到了電影的責任，而被問到接下來的工作，他笑說沒有任何安排，至於粉絲期待已久的演唱會，他說：「站在公司的立場上想，你現在能走了為什麼不能唱？但我是要準備好才能做，如果我現在開，你們看到的東西不是我想要的，也不是說要準備到完美，完美很難做到，但至少我在舞台上表演時不是心虛的。」

劉德華在電影方面成就非凡。（CatchPlay提供）

今年已55歲的劉德華被譽為「不老傳說」，至於如何保持表演時的活力，劉德華回答「就是愛嘛」，表示只要有愛做什麼都不會疲倦，並力求突破，努力達到應有的基本要求，他也被粉絲尊為「華神」，但他認為與「華仔」沒什麼差別，就只是一個稱謂罷了。