「囡仔就袂會罵罵號」動畫《幸福路上》獲選金馬閉幕片

《幸福路上》邀來金馬影后桂綸鎂、金馬獎最佳男女配陳博正（阿西）和廖慧珍、以及名導演魏德聖配音。（金馬提供）〔記者盧家豪／台北報導〕金馬執委會今宣布年度開、閉幕片，導演楊雅喆邀來香港金像獎影后惠英紅、金馬影后入圍的吳可熙與潛力新星文淇主演的《血觀音》將任開幕片；閉幕片則是2013金馬創投百萬首獎動畫長片《幸福路上》。

《幸福路上》由導演宋欣穎執導，配音陣容請到金獎陣容桂綸鎂、陳博正（阿西）和廖慧珍、及導演魏德聖獻聲。

楊雅喆導演新作《血觀音》一口氣找來香港金像獎影后惠英紅、入圍上屆金馬影后的吳可熙與潛力新星文淇主演。（金馬提供）《囧男孩》、《女朋友。男朋友》導演楊雅喆新作《血觀音》找來惠英紅、吳可熙、文淇飾演一家女人，靠著高超手腕與柔軟身段在複雜的政商關係中生存取利，卻因一樁滅門血案而讓彼此的愛恨情仇浮上檯面。惠英紅在片中展現長袖善舞的超級演技，吳可熙則有突破性的情慾演出，年僅14歲的天才童星文淇也有搶眼表現。

宋欣穎的《幸福路上》於2013年金馬創投會議獲得百萬首獎，費時4年終於完成，宋欣穎表示：「《幸福路上》是個極為艱難，但一定要完成的計畫。因為她不僅是我寫給台灣的情書，更是個讓台灣人笑著流淚、雅俗共賞的故事。能在家鄉最重要的金馬影展擔任閉幕片，我深感榮幸又感動。」

《幸福路上》描述女主角小琪一路努力求學、赴美工作，卻在看似幸福的生活裡感到迷失，而重返「幸福路」上的故居，除了憶起童年往事，也讓她重新省視人生與家的意義。

事實上《幸福路上》的一家人早已出現在「電影分級制度的宣導動畫短片」，一句「囡仔就袂會罵罵號」令人印象深刻，如今發展成長片動畫，將以獨特畫風與幽默的故事，呈現出台灣的時代變遷與溫暖記憶。

2017金馬影展將於11月3日至23日舉行，10月22日開始售票，片單與影展消息陸續公佈中。