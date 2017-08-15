鷹眼不認愛 謝霆鋒妹淡定看「男友」首映

謝婷婷曲線若隱若現。（翻攝自謝婷婷instagram）〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港男星謝霆鋒的妹妹謝婷婷，去年與好萊塢男星「鷹眼」傑瑞米雷納傳緋聞，沒想到慘遭打臉，男方否認傳情，聲稱：「只是朋友。」

雖然鷹眼不認愛，謝婷婷還是不以為意，每天開心玩樂，心情好像也沒受到影響。身材一向火辣的謝婷婷，從不吝嗇展現美好身材。先前她曾在instagram貼出一張穿著白色洋裝，胸、腿皆若隱若現的性感照片。

謝婷婷在沙灘上擺出撩人姿勢。（翻攝自謝婷婷instagram）昨天半夜又在instagram上加碼，貼了在海灘穿著軍綠色小背心的照片，托著頭，微露事業線，這個pose讓她的上圍更加突出，性感度也隨之飆高。

對於謝婷婷與鷹眼的烏龍緋聞，香港網友狂酸：「大家都知道這段緋聞是女方自編自導自演的啦，只有她自己以為可以騙倒所有的人。現在男方正式否認，自取其辱！」

謝婷婷則透過經紀人表示：日前去參加鷹眼新片洛杉磯首映，是因為謝婷婷在洛杉磯上課，鷹眼邀請她出席首映。並表示電影非常amazing。